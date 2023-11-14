Tarımsal projeler değerlendirildi, gelecek yılın yol haritası belirlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıda, hem 2023 yılında uygulanan projelerin yürütülme aşamalarını değerlendirdi, hem de gelecek yılın yol haritasını belirledi.

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Düzenlenen toplantının ana gündem maddesi, 2024 yılında Eskişehir’de uygulanması planlanan projelerin değerlendirilmesi ve 2023 yılında il genelinde uygulanan TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi) projelerinin sonuçlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi olarak belirlendi.

Projelerin yol haritası konuşuldu

Söz konusu toplantıda 2023 yılında Eskişehir’de uygulanan projeler masaya yatırılarak; bu projelerden elde edilen kazanımlar, projelerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve projelerden faydalanan çiftçilerden alınan geri dönüşlerin katılımcılar arasında çerçeveli bir istişare ile değerlendirilerek, bu istikamette Eskişehir’de 2024 yılında uygulanması planlanan projelerin yol haritası konuşuldu. Toplantıya katılan birçok ilçe ve şube müdürü bu vesile ile kendi bölgelerindeki projelerin başarı öykülerini diğer katılımcılarla ile paylaşma imkânı buldu.

Toplantıda söz alan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ortak akıl ve iş birliği ruhuna atıfta bulundu. İl Müdürü Gümüş, planlı üretim sürecinde Eskişehir'de uygulanması planlanan yeni projelerle beraber önceki dönemlerde başarılı sonuçlar alınan uygulamaların şartları uygun olan diğer ilçelerde de benzer şekilde uygulanabileceği görüşünü vurguladı.

Söz konusu toplantı Eskişehir’de tarımsal üretimin yönetimi alanında daha etkili ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesine yönelik stratejik bir yol haritası belirleme çalışmasını başlatarak, Eskişehir’de tarımsal alandaki yatırımları desteklemek ve yönlendirmek adına önemli bir fırsat sundu.

Toplantıya, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra ilgili şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleri ile il müdürlüğü proje koordinatörü katıldı.