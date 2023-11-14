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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi ücretlerine zam başvurusu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi ücretlerine zam başvurusu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu açıkladı.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, giderlerdeki artış nedeniyle taksi tarifelerine zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ağustos ayında UKOME kararıyla taksi tarifelerine zam yapılmıştı.

İndi-bindi 70 lira, taksimetre açılış 19,17 TL, kilometre başına ücret 13,75 TL olarak uygulanmıştı.

Ay sonundaki UKOME toplantısında yüzde 65’lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 115 liraya, taksimetre açılışı 31,63 liraya, kilometre başına ücret ise 22,69 liraya yükselecek.

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