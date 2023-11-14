Acarlar’ın yeni bir meydanı olacak

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesinde yapımına başlanılan yeni meydan düzenlemesi ile ilgili, “Vatandaşlarımızın rahatça gezip dolaşacakları, sosyalleşebilecekleri gerek peyzaj alanı havuzu, gerekse bisiklet ve motosiklet park alanı ile Acarlarımıza değer katacak, güzel bir meydanı mahallemize kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Abone ol

İncirliova Belediyesi ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Acarlar Mahallesi’ne yeni bir meydan kazandırmak için çalışmalarına başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatları ile Acarlar Mahallesi’nde yer alan eski cuma pazarının kurulduğu alan üzerindeki alana yeni bir meydan düzenlemesi yapılacak.

Belediye ekiplerince proje alanı içerisinde yer alan eski yapıların yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Başkan Kaya yıkım işlemlerini bizzat yerinde inceledi. Başkan Kaya’ya alanda belediye meclis üyesi Nedim Yıldız ve Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut da eşlik etti.

Muhtar Karabulut proje ile ilgili Başkan Aytekin Kaya’ya teşekkür ederken Başkan Kaya; “Meydanlar şehirlerin yüzüdür. Bu anlamda emeğin başkenti, çalışkan insanların diyarı Acarlar Mahallemize yakışır bir meydan kazandırmak için çalışmalarımız başladı.

Eski yapıların yıkım çalışmalarını gerçekleşiyor

Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın rahatça gezip dolaşacakları, sosyalleşebilecekleri gerek peyzaj alanı havuzu gerekse bisiklet ve motosiklet park alanı ile Acarlarımıza değer katacak güzel bir meydanı mahallemize kazandırmış olacağız. Acarlar giderek gelişen bir mahallemiz.

Bizde bu gelişimin ivmelenerek devam etmesi için belediye olarak Acarlar’a değer katacak çalışmalar ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.