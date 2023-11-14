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ABD ekim ayı enflasyon verisi açıklandı

ABD ekim ayı enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek; aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık bazda ise, yüzde 3,2'ye geriledi. Beklenti, ülke enflasyonunun aylık yüzde 0,1; yıllık ise yüzde 3,3 olması yönündeydi.

Eylül ayında enflasyon yüzde 0,4 artmış; yıllık enflasyon ise, yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası açısından daha önemli olan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ekim ayında yüzde 0,2 artarken, yıllık gerçekleşme ise yüzde 4 oldu.

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