Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, selin vurduğu bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

KASTAMONU'da yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğal gaz sözü verdiği ilçeler arasında bulunan Küre ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. İlçe genelinde evlerin yüzde 70’ine doğal gaz alt yapısı bağlandı.

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Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin ve Cide ilçeleri yapılan çalışmalar ile doğal gaza kavuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Küre ilçesinde de doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerindeki sel afetinden etkilenen ve kış mevsimlerinde 3 metreye yakın kar yağışının olduğu ilçede doğal gaz borularının döşenmesi için hat açma çalışmalarının yüzde 70’i bitirildi. Gelecek yıl ise ilçenin tamamına doğal gaz verilmesi hedefleniyor.

“Bizim için bir hayaldi, bu hayalimiz gerçekleşti”

Doğal gazın Küre ilçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten Küre Belediye Başkanı Salih Turan, “11 Ağustos 2021 yılında Bozkurt başta olmak üzere Küre olarak ilçemizin de yaşamış olduğu sel afetinden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Kastamonu’nun ilçelerine doğal gaz sözü verildi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir hayaldi, ilçemiz için bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim ilçemize doğal gazın gelmesi hem nüfusun ilçemizden gitmemesi hem de nüfusun geri dönerek kalıcı bir şekilde ilçemizde kalması için çok büyük bir gelişme oldu” dedi.

“İlçemizde doğal gaz çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı”

Şu anda Küre ilçesinde doğal gaz çalışmalarının yüzde 70’inin tamamlandığını belirten Başkan Turan, “Yüzde 70 seviyesinde ilçemizde doğal gaz hattı döşeme işi bitti. Evlere de bu hatları verdik şu anda vatandaşımız doğal gazı kullanır vaziyette. İnşallah yüzde 30 kalan bir kısımda inşallah önümüzde yıl tamamlayıp komple ilçemizdeki doğal gaz çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Ama şu anda ilçemizde yüzde 70 doğal gaz hattını tamamladık, vatandaşımızın doğal gazı kullanıma geçmiş vaziyettedir” diye konuştu.

“Bu yıl ilk defa doğal gaz ile bir kış mevsimi geçireceğiz”

Bu yıl ilk defa doğal gaz ile birlikte bir kış mevsimi geçireceklerini söyleyen Turan, “Bundan önceki yıllarda kömür ve odun ile ısınıyorduk. İnşallah bu yıl ilk defa doğal gaz ile bir kış mevsimi geçireceğiz. Şu anda yaptığımız gözlemlerde vatandaşlarımızdan il merkezine gidenler vardı. Bu yıl yaptığımız gözlemlerde kimse ilçe dışına gitmeyecek, ilçemizde kışı geçirecek. Şahsen bizde annem ve babam yaşlı, kış ayında il merkezine gönderiyordum fakat bu yıl göndermeyeceğim. İnşallah hep beraber ilçemizde birlikte oturacağız” diye konuştu.

“TOKİ tarafından ilçemize 316 konut yapılıyor”

TOKİ tarafından Küre ilçesine 316 konutun yapıldığını anlatan Turan, “Küre’de 118 konut TOKİ tarafından temeli atıldı. Hak sahipleri de belirlendi. TOKİ binaları, dün itibariyle kazmayı vurmuş durumda. İnşallah bir aksilik olmazsa 450 gün içerisinde konutlar tamamlanacak. Tabii ki hava şartları da önemli, Küre ilçemiz çok yağış alan bir bölge, kış yoğun yağışla geçiyor. Bu yüzden inşallah bir aksilik olmadan olumsuzluk yaşanmadan 2025 yılı içerisinde konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. TOKİ konutlarına çok fazla rağmen var. Şu anda bu yaptığımız ikinci etap oluyor, üçüncü etabı da yapacağız inşallah. Çünkü Cumhurbaşkanımız tarafından 98 konut yapılması noktasında talimatları vardı. O da Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. İlk etapta 118 konut yapılacak ve burası bittikten sonra talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 98 konut inşası daha yapılacak. Burası bittikten sonra üçüncü etap konutlarına da başlayacağız. İlk etapta da 100 tane TOKİ konut yapmıştı, ikinci etapta 118 konut yapılıyor, üçüncü etapta da 98 konut yapılacak. Toplamda ilçemize TOKİ tarafından 316 konut yapılmış olacak. Bu konutlar bizlerin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Doğal gazın ilçemize gelmesiyle yatırımcılarda gelmeye başladı, yeni ev yapanlar, evlerini tadilat edenler var. Doğal gaz ile birlikte ilçemize hareketlilikte sağlandı. İlçemize tersine göç de yavaş yavaş oluyor” şeklinde konuştu.