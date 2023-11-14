Tanıda geç kalmak KOAH tedavisini engelliyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurarak doğru tanı alabildiğini söyledi.

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Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, dünyada tüm ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alan KOAH’ın yakın bir gelecekte 3. en sık ölüm nedeni olacağı tahmin edildiğini buna rağmen hastalığın bireyler tarafından yeterince bilinmediğini ve ancak her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurarak doğru tanı alabildiğini söyledi. Uzmanı Dr. Yılmaz, KOAH tanısında geç kalmanın tedaviyi engelleyen en önemli unsur olduğunu söyleyerek hastalık hakkında önemli bilgiler verdi.

Sigara kullanımı en büyük risk

Dış ve iç ortamdaki hava kirliliğinin de diğer önemli risk faktörlerinden olduğunu söyleyen Dr. Yılmaz, “Birçok hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve risk faktörlerinden uzaklaşmak hava yollarındaki tıkanıklığın durdurulması ve tedavisi için çok önemlidir” dedi.



Nefes darlığı, öksürük ve balgam varsa dikkat!

KOAH’ta en sık görülen yakınmaların başında, öksürük, balgam ve nefes darlığı olmak üzere kimi zaman yorgunluk hissi de geldiğini söyleyen Dr. Yılmaz, “KOAH'ın tanısı basit ve ağrısız bir yöntem olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konabiliyor ancak bu problemin günümüzde artık neredeyse küresel bir halk sağlığı sorunu olmasına rağmen toplumların hastalık hakkındaki farkındalığı henüz istenen seviyede değil” diye konuştu.



Ülkemizde 3 ila 5 milyon KOAH hastası var

Tüm dünyada 600 milyon, Türkiye’de ise 3 ila 5 milyon arasında kişinin KOAH hastası olduğunu kaydeden Dr. Yılmaz, “Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan KOAH, hastalar için aynı zamanda kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gelişimi açısından da yüksek oranda risk oluşturmaktadır. Ülkemizde 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH olduğu tahmin edilmektedir. Ancak baktığımızda her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurarak doğru tanı alabildiğini görmekteyiz” dedi.

Tedavisi ömür boyu devam ediyor

Yılmaz, birçok hastalıkta olduğu gibi KOAH’ta da erken tanının hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltırken yaşam konforunu ise yükselttiğini belirterek, “Hastalığın tedavisinde başarı sağlamak için sigarayı mutlaka bırakmak, tozlu-dumanlı ortamlardan kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak gerekiyor. Tedavinin ise ömür boyu sürdürülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu

Risk altındakiler doktorlarına danışmalı

İstenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için özellikle kış aylarında risk altındaki tüm KOAH hastalarının, grip, zatürre ve Covid-19 aşıları için ilgili doktorlarına danışmalarını öneren Dr. Yılmaz, risk faktörlerine olan maruziyetin azaltılmasının, KOAH'ın gelecekteki yükünü azaltmak için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Dr. Adem Yılmaz, 40 yaş üzerinde olan kişilerde oluşabilecek KOAH risklerini de şöyle sıraladı:

”Geçmişte veya şimdi sigara ve/veya tütün ürünü kullanımı

Geçmişte veya şimdi tozlu ortamlarda çalışmak

Isınmak ve yemek pişirmek amacıyla organik yakıtların kullanılması

En az 2-3 ay süren ve tekrarlayıcı öksürük, balgam çıkarma

Yol yürürken, merdiven çıkarken, iş yaparken veya herhangi bir eforda çabuk yorulma, nefes daralması.”