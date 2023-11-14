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Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar 566 milyon 900 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 3 milyar 566 milyon 900 bin lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 8 Kasım 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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