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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan'dan BM ile kritik Gazze görüşmesi

Bakan Fidan'dan BM ile kritik Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile bu telefonda görüştü. Gazze’deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dedi.

Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

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