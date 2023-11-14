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Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?

Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?

Gazeteci Nevşin Mengü, Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı.

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İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Filistin topraklarını savunan Hamas ve El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı.

Hamas ve Ebu Ubeyde'yi hedef aldı

Mengü, ''Hamas Telegram'da öyle şanlı direniş böyle şanlı direniş. Ebu Ubeyde bu kadar kahramansan çık ortaya. İn misin, cin misin? İsmin yok cismin yok. Nerede olduğu da belli değil. Tünelde misin, Mısır'da mısın, Ürdün'de misin? Çoluk çocuk ölüyor. Bu kadar kahramansan çık ortaya. Kapatıyorsun yüzünü, kahramanmış. Asıl bir katil de Hamas.'' ifadelerini kullandı.

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