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Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a sert sözler

Aboubakar cephesinden Burak Yılmaz'a sert sözler

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, Burak Yılmaz'ın sözlerine sert bir cevap verdi.

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Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki söylemlerine Kamerunlu golcünün özel antrenörü Selim Demirel'den sert bir yanıt geldi.

Selim Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, Burak Yılmaz'ı da etiketleyerek "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" notunu düştü.

NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, Milliyet'ten Attila Gökçe'ye verdiği röportajda, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler" demişti.

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