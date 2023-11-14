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Ali Yerlikaya: Hesap yapanların hesaplarını bozacağız

Ali Yerlikaya: Hesap yapanların hesaplarını bozacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan 79 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, nefret ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının mercek altına alındığını vurguladı.

"Devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummayacağız"

Bu kapsamda yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya üzerinden halkımızı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlerimizle, devlet büyüklerimize hakaret edenlere göz yummadık, yummayacağız. Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız.

"79 şüpheli şahsa işlem yapıldı"

Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde “Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.
"Yüzde 41'i spekülatif"

Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60.338.566 hesaptan 1.432.556.601 paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41’inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.

Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.

Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz.

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