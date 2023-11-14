BIST 7.671
DOLAR 28,63
EURO 31,16
ALTIN 1.806,58
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'a kötü haber! Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti

Burak Yılmaz'a kötü haber! Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların ardından, genç teknik adamın siyah-beyazlı kulübe üyeliğiyle ilgili harekete geçtiklerini duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş'ta teknik sorumlu görevini yürüten Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo Glimt yenilgisi sonrası istifa etmişti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıkları ve süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş." dedi.

Yılmaz'ın bu sözleri üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, genç çalıştırıcının siyah-beyazlı kulübe üyeliğiyle ilgili harekete geçtiklerini açıkladı.

"İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak"

Uslu Akın, şu açıklamayı yaptı:

Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş Üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Marca'dan yeni Arda Güler iddiası! "Biliniyordu"
Marca'dan yeni Arda Güler iddiası! "Biliniyordu"
Netanyahu'yu kendi partisi bile tartışmaya başladı
Netanyahu'yu kendi partisi bile tartışmaya başladı
Kassam Tugayları: Gazze’nin kuzeyinde 7 İsrail askerini öldürdük
Kassam Tugayları: Gazze’nin kuzeyinde 7 İsrail askerini öldürdük
Meclis'te 'Bahçeli' polemiği! HDP ve MHP'li vekiller tartıştı
Meclis'te 'Bahçeli' polemiği! HDP ve MHP'li vekiller tartıştı
Bakan Fidan'dan BM ile kritik Gazze görüşmesi
Bakan Fidan'dan BM ile kritik Gazze görüşmesi
39 gündür bomba yağan susuz Gazze'ye yağmur yağdı!
39 gündür bomba yağan susuz Gazze'ye yağmur yağdı!
Sokak kedisini çantasına koyup götürmüştü! Karar verildi
Sokak kedisini çantasına koyup götürmüştü! Karar verildi
Eskişehirli milli yüzücü Mısır'da altın madalya kazandı
Eskişehirli milli yüzücü Mısır'da altın madalya kazandı
Yaralı eşinin elini hiç bırakmadı
Yaralı eşinin elini hiç bırakmadı
Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı
Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Tanıda geç kalmak KOAH tedavisini engelliyor
Tanıda geç kalmak KOAH tedavisini engelliyor