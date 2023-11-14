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ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz

ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’ndeki esirlerle ilgili, “Dayanın, geliyoruz” cevabını verdi.

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Gazze Şeridi’ndeki esirler ile ilgili müzakereler devam ediyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray'da düzenlenen bir iklim değişikliği etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’ndeki esirler ile ilgili gelen bir soruyu cevapladı.

Bıden esirlere seslendi: Dayanın geliyoruz

Biden, her gün esir takası ile ilgili çalışan taraflar ile irtibatta olduğunu belirterek, "Bunun olacağına inanıyorum, ancak ayrıntılara girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Biden daha sonra esirlere ve ailelerine seslenerek, “Dayanın, geliyoruz" dedi.

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