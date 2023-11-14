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İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı

İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef alarak, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor” dedi.

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İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef almaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Guterres'i BM’yi yönetmeye uygun olmadığını iddia ederek, “Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor. Guterres bölgede hiçbir barış sürecini desteklemedi. Guterres, tüm özgür uluslar gibi, açık ve yüksek sesle 'Gazze'yi Hamas'tan kurtarın' demelidir" dedi.

İsrail, Guterres’i iki kez istifaya çağırmıştı

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha önce Guterres’e BM Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamasında Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtmesi nedeniyle iki kez istifa çağrısında bulunmuştu.

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