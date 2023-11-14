Dzeko ve Tadic, Ali Koç'la görüştü!

Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun, Ali Koç'la görüşüp teknik heyetin güçlendirilmesini talep ettiği iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tadic ve Dzeko, Ali Koç ile görüştü

Sırp basınından Informer sitesinde yer alan habere göre; Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e yenildikleri maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdikleri ve bazı tavsiyelerde bulundukları belirtildi.

Teknik heyetin güçlendirilmesini istediler

Haberde, Sarı-Lacivertli kulübün başkanıyla görüşen Dzeko ve Tadic'in, teknik direktör İsmail Kartal'ın çalışmalarını övdüğü, ancak teknik heyetin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu söylediği ifade edildi.

İletişim büyük sorun, birden fazla dil bilen yardımcı antrenör şart

Yine Sırp basında yer alan bilgilere göre, oyuncularla teknik heyet arasındaki en büyük sorunun iletişim olduğu ve birden fazla yabancı dil bilen bir yardımcı antrenörün getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bilindiği üzere Edin Dzeko, Adana Demirspor ile 0-0 berabere biten karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'ın elini sıkmamış, ancak Bosnalı yıldız dönüş uçağında hocasının yanına giderek, "Kenara gelirken yaptığım hareket asla size değildi. Kendi performansım ve maçta girdiğim pozisyonları değerlendirememem beni biraz üzdü. Takıma katkı sağlayamamak her futbolcunun üzerinde bir baskı yaratır. Ben daha önce forma giydiğim takımlarda da kendi performansım böyle olunca aynı tepkiyi veriyordum. Dediğim gibi size bir saygısızlık yapmak istemedim" dediği öğrenilmişti.