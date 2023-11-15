BIST 7.671
DOLAR 28,63
EURO 31,18
ALTIN 1.804,91
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yenidoğan servisindeki bebekler kuvözden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.

Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

Görevinin başındayken eşini kaybetti

Başka bir videoda, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.

Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah’a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye hakkını, hukukunu başkalarına çiğnetmeyecek
Anadolu Efes'ten kritik Monaco galibiyeti
Anadolu Efes'ten kritik Monaco galibiyeti
Erdoğan'ın sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti
Erdoğan'ın sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti
Dzeko ve Tadic, Ali Koç'la görüştü!
Dzeko ve Tadic, Ali Koç'la görüştü!
Galatasaray, Benfica'yı 20 sayı farkla mağlup etti
Galatasaray, Benfica'yı 20 sayı farkla mağlup etti
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?
Nevşin Mengü Ebu Ubeyde'yi hedef aldı: İn misin, cin misin?
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 320'ye yükseldi
ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz
ABD Başkanı Biden böyle seslendi: Dayanın geliyoruz
400'den fazla yetkiliden Biden'a protesto!
400'den fazla yetkiliden Biden'a protesto!
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı
İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres’i hedef aldı
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü