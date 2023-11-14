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Anadolu Efes'ten kritik Monaco galibiyeti

Anadolu Efes'ten kritik Monaco galibiyeti

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında konuk olduğu Monaco'yu 89-82 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa Ligi takımlarından Monaco'ya konuk oldu.

Anadolu Efes mücadeleyi 89-82'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sezon EuroLeague'deki ilk deplasman galibiyetini alan Anadolu Efes toplamda 4. galibiyetine ulaştı.Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu.

Larkin'den 25 sayı

Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

Temsilcimiz çift maç haftasındaki bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıkacak.

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