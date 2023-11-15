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Hacettepe Üniversitesi yurdunda intihar! Mühendislik öğrencisi Ayşegül canına kıydı!

Hacettepe Üniversitesi yurdunda intihar! Mühendislik öğrencisi Ayşegül canına kıydı!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler'inde Mühendislik öğrencisi Ayşegül Parlar, odasında intihar etti. Son bir ay içerisinde Eskişehir ve Ankara'da da üç öğrenci intihar etmişti.

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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta bir öğrenci odasında hayatına son verdi. Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi. Hacettepe Üniversitesi, intihar eden öğrencinin Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar olduğunu açıkladı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğrenci konseyinden yapılan açıklamada, "Arkadaşımızı kaybedeli 2 saaten fazla olmasına rağmen hala bir açıklama yapılmadı. Rektörlüğün de yurt müdürlüğünün de derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu olayın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz, olayın takipçisiyiz!" ifadelerine yer verildi.

Üniversiteden açıklama geldi

Üniversite’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.”

Hacettepe'de ikinci intihar vakası

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu. Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.

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