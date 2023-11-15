"AK Parti, İzmir'de İYİ Parti adayını destekleyecek" iddiası! Hürriyet yazarı yazdı

31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça kulisler ve iddialar da artmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti'nin İzmir'de aday çıkarmayarak İyi Parti'nin adayı Ümit Özlale'yi destekleyeceğinin konuşulduğunu yazdı. Sipahi, konuştuğu AK Parti'li yetkililerin ise bunu yalanladığını belirtti.

Abone ol

Yerel seçimler yaklaşırken kulislerde iddialar havada uçuşmaya başladı. Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, AK Parti'nin İzmir'de aday çıkarmayarak İyi Parti'nin adayı Ümit Özlale'yi destekleyeceğinin konululduğunu yazdı. Sipahi, konuştuğu AK Parti'li yetkililerin ise bunu yalanladığını belirtti. Sibahi, bugünkü yazısında yerel seçimle ilgili olarak şunları kaydetti:

Ankara'da ortak aday iddiası...

- İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylıkları kesin... Özgür Özel de bu üç ismin arkasında duruyor. AK Parti İstanbul ve Ankara’yı kazanacak güçlü adaylarla seçime girecek. İstanbul, Ankara’da Cumhur İttifakı’nın ortak adayla seçime gitmesi bekleniyor.

AK Parti İzmir'de aday göstermeyecek

- İzmir’de İYİ Parti’nin adayının Ümit Özlale olacağı açıklandı. Kulislerde AK Parti’nin aday göstermeyeceği Özlale’yi destekleyeceği konuşuluyor. Konuştuğum AK Partili yetkililer böyle bir konunun sözkonusu olmadığını söylediler.

CHP İzmir'de ne yapacak?

- Özgür Özel bu ilk sınavda başarılı olmak isteyecektir. O yüzden Kurultay sürecinin üzerine bir sünger çektiği söyleniyor. İzmir’de Tunç Soyer’in mevcut belediye başkanı olarak önde olduğu, asıl değişimin ilçe belediyelerde olacağı da Ankara’da konuşuluyor.

Yazının tamamı için tıkla...