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Sancaktepe'de bir taksici aracında öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sancaktepe'de bir taksici aracında öldürülmüş halde bulundu

Sancaktepe'de bir taksi sürücüsü, aracında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Fatih'te taksicilik yapan N.T'den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy'de olduğunu belirledikleri taksinin yanına gitti.

N.T'yi silahla vurulmuş halde şoför koltuğunda hareketsiz bulan arkadaşları, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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