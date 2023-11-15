Ali Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmen yakalandı." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen KALKAN OPERASYONLARI Kapsamında Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve Düzensiz Göçmen Yakalandı İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan ’ü tutuklandı. ’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir