Kahramanmaraş’ta yoğun sis etkili oldu, vatandaşlar zorlandı

Kahramanmaraş şehir merkezinde etkili olan sis görüş mesafesini azalttı. Kahramanmaraş şehir merkezinde etkili olan sis Dulkadiroğlu ilçesinin büyük bir kesimini kapladı.

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Karacasu Konteyner Kent ve çevresi ise sis ile kaplandı. Bölgede barınan depremzedeler fotoğraf karelerine yansıdı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda da sürücülerin görüş mesafesi sis nedeniyle azaldı.

Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin takip mesafesinin korunması konusunda uyarıldı.