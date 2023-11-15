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Bursa'da pazar tezgahının geliri Gazze’ye bağışladı

Bursa'da pazar tezgahının geliri Gazze’ye bağışladı

Bursa’da pazara tezgah kuran Mehmet Üney ve gönüllüler, elde ettikleri gelirleri İsrail'in saldırdığı Gazzelilere yardım için bağışladı.

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Bursa'nın Gürsu ilçesi kapalı pazar alanına tezgah açan vatandaşlar, tezgahta satılan ürünlerin gelirini yardıma muhtaç Gazzelilere bağışladı. Salatasından marula, havucundan soğanına kadar bir çok sebze ve meyvenin yer aldığı Mehmet Üney'in tezgahı, Gürsulular tarafından da büyük ilgi gördü. Ayrıca ev hanımlarının yaptığı kek, poğaça ve kısır gibi ürünlerin de geliri Gazze'deki insanlar için bağışlandı.
Tezgâhı ziyarete gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, pazar tezgahında ürün satışlarına yardımda bulundu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ”Bu tezgahtan elde edilecek gelir Filistin Gazze'ye gidecek. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gürsu Temsilcisi Coşkun Aydın, "İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı terör saldırıları neticesinde sokak eylemlerimize devam ediyoruz. Bununla birlikte Gazze’ye maddî yardımda bulunabilmek için çiftçi ve ev hanımı kardeşlerimizin verdiği desteklerle, topladığımız paraları Gazzeli kardeşlerimize göndermek için çaba sarf ediyoruz. Gazzeli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

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