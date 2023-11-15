İsrail askerleri 'yardım ediyoruz' pozu verdikleri yaşlı adamı öldürdü

İsrail, Gazze'deki yıkımını kamufle edebilmek için propagandalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail askerleri 79 yaşındaki yaşlı bir adama yardım ediyormuş gibi fotoğraf çektirdi. Ardından yaşlı adam, İsrailli keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

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Hamas'ın saldırısını bahane eden İsrail, bir aydan uzun bir süredir sivil yerleşim alanlarını, ibadet yerlerini, okulları ve hastaneleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail, katliamlarını gizlemek için 'iyiyi' oynamayı da ihmal etmeyerek çeşitli propaganda videoları ve fotoğrafları da yayınlıyor.

O propaganda resimlerinin birinde, İsrail askerlerinin 79 yaşındaki Beşir Hacı isimli bir Filistinliye yardım ediyormuş gibi görüntü verdiği görüldü.

Bu fotoğraftan kısa süre sonra Beşir Hacı, Gazze'nin güneyine ulaşmaya çalışırken yine İsrailli keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320’yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650’sini çocuklar ve 3 bin 145’ini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.