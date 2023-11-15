Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Ek göstergenin 2800'den 3600'e çıkması hem maaşı hem ikramiyeyi artıracak. Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı 3.000 lira, ikramiyesi 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar yükselecek.
Birinci dereceye yükselen memurlara da 3600 gösterge düzenlemesinin Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak.
Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı bugün itibariyle 3000 lira, ikramiyesi de 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar daha da artacak.
Kamu çalışanlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngörülürken, en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek. Birinci derece memurun geliri yüzde 50 zamla beraber ek gösterge düzenlemesiyle daha da artacak.
Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak. Meclis'te yapılacak yasal düzenlemenin 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.