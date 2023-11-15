Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

Birinci dereceye yükselen memurlara da 3600 gösterge düzenlemesinin Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak.