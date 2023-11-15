Hatay’da ölüme terkedilen martıyı balıkçı kurtardı

Hatay’da Akdeniz açıklarında dolaştığı olta ağından dolayı denizin ortasında hareket edemez hale gelen martıyı, balıkçılar ölümden kurtardı.

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Dörtyol ilçesinde balık tutmak için Akdeniz’e açılan balıkçılar, Yeşilköy Mahallesi açıklarında su içerisinde hareket edemeyen martıyı fark etti. Balıkçı Dede Önen ve arkadaşları, tekneye alınan martının ayağına ve ağzına iğne battığını fark ettiler. Balıkçılar, yaklaşık 5 dakika süren çalışmanın ardından martıyı oltadan kurtararak tekrar yaşam alanına bıraktı. Duyarlı balıkçıların bu davranışı takdir topladı.