Saman çuvallarının arasında uyuşturucu sevkiyatı

Mersin'de saman yüklü bir tırda yapılan aramada, 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmada, kente karayoluyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, plakası belirlenen tırı otoban uygulama noktasında durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, saman çuvallarının arasında gizlenmiş halde 68 paket içerisinde 32 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü R.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.