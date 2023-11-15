Altınbaş Üniversitesi'ne hizmet ihracatı ödülü

Altınbaş Üniversitesi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 2022 İhracat Şampiyonları ödüllerinin "Eğitim" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HİB'in 2022 yılına ilişkin en çok hizmet ihracatı yapan şirketlere verdiği ödüller sahiplerini buldu.

Söz konusu törene Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Genel Sekreteri Şenay Gümüş katıldı. Altınbaş Üniversitesi, 2022 yılında hizmet ihracatının eğitim kategorisinde üçüncü oldu. Etkinlikte, üniversitenin üçüncülük ödülü de takdim edildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, eğitimin artık en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu bildirdi.

Erhan, "Üniversitelerdeki uluslararası öğrencilerin varlığı, sadece ekonomik ve stratejik açıdan değil, ülkenin tanıtımı açısından da büyük fırsatlar yaratıyor. HİB'in kurumları teşvik etmek için verdiği bu ödüle Altınbaş Üniversitesi olarak 6'ncı kez layık görülmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 10 yılda dünyada en fazla uluslararası öğrenci kabul eden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığını anımsatan Erhan, dünyada 8 milyon uluslararası öğrencinin olduğunu belirtti.

Erhan, Türkiye'de de yaklaşık 300 bin uluslararası öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğü kaydederek "Bu öğrenciler, 4 yıl misafirimiz oluyor, sonrasında da ömür boyu dostumuz kalıyor. Türkiye'nin dünyadaki yumuşak gücü haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef, 2030'a kadar eğitim ihracatı rakamını 10 milyara dolara çıkarmak"

Prof. Dr. Erhan, dünyadaki uluslararası öğrencilerin eğitim için 100 milyar doların üzerinde harcama yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin bundan aldığı payın 2 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye 2030'a kadar uluslararası öğrencilerin sayısını 500 bine çıkarmayı, uluslararası eğitim hizmetlerinden elde edilen ihracat rakamını da 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediğini belirten Erhan, "Bugün 13 bin 500 öğrencimiz var. Altınbaş, toplam öğrenci yoğunluğuna göre en fazla uluslararası öğrencinin olduğu üniversite olarak başı çekiyor. Şu an 6 binden fazla öğrencimiz yani toplamın yaklaşık yüzde 50'si, 103 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerdir." açıklamasında bulundu.

"Türk üniversitelerinin mühendislik, tıp ve sosyal bilimlerde başarı grafiği yüksek"

Çağrı Erhan, Türk üniversitelerinin mühendislik, tıp ve sosyal bilimlerde başarı grafiğinin yüksek olduğunu belirterek, uluslararası değerlendirme sıralamalarına bakıldığında pek çok Türk üniversitesinin ilk 1000'de yer aldığını bildirdi.

Erhan, "Aynı zamanda Türkiye, Bologna eğitim sistemine üyedir. Bu da diplomanızın ister lisans ister yüksek lisans düzeyinde olsun, Avrupa ve Amerika'da geçerli olduğu anlamına gelir. Akademik çalışmalarda daha da ileri gitmek isterseniz yine Amerika veya Avrupa üniversitelerinde doktora başvurusunda bulunabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​​​​​​​​