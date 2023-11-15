Dilan Polat'tan sonra 600 fenomen mercek altında! Bakanlık hepsini incelemeye aldı

Dilan-Engin Polat çiftinin 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri panikledi. Zenginliklerini görgüsüzce halkın gözüne sokan özellikle de Dilan Polat'la ilişkili fenomenler paylaşımlarını tek tek silmeye başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı 600 fenomen hakkında inceleme başlattı.

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Dilan Polat - Engin Polat çiftinin kısa sürede zenginleşip sonra da bunu halkın gözüne görgüsüzce sokmaları sonrası yolları Silivri'ye düştü. 'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan Polat çifti, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilirken tüm mallarına da el konuldu. Polat çiftinin ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Özellikle Polat çiftiyle bağlantılı fenomenler başta olmak üzere 600 sosyal medya fenomeni inceleniyor.

Lüks hayat paylaşımları inceleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyecek ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak. Bu kapsamda 600’e yakın sosyal medya fenomenin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın de olduğu sosyal medya fenomenlerinin birlikte oldukları fotoğraf 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılmıştı.

Ticaret Bakanlığı başlatmıştı

Ticaret Bakanlığı da internetten satılan ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için harekete geçerek e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni açıklamıştı. Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyordu.