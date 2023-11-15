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"Emeklilik ikramiyesi için kayıt sildirmeyin" uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Emeklilik ikramiyesi için kayıt sildirmeyin" uyarısı

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,  5 bin liralık ikramiyeden faydalanabilmek için ziraat odalarındaki kaydını sildirmek isteyen çiftçilerin sayısının arttığını belirterek, "1 Ekim 2023'ten önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti fakat şu an kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor." ifadesini kullandı.

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Bayraktar, yaptığı açıklamada, bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan emekli çiftçilerin durumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konuda bilgi kirliliği oluştuğuna dikkati çeken Bayraktar, "İnfial yaratan bu durum ve aşırı bilgi kirliliği yüzünden üretim yapan çiftçilerimiz ziraat odası kayıtlarını sildirmek istiyor. Ziraat odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ya 'Biz üretimi bıraktık kaydımızı silin' diyor ya da 'Biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin' diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor." dedi.

"Bu süreçte büyük bir kargaşa yaşanıyor"

Uzun yıllardır üzerinde arazisi bulunan fakat çeşitli nedenlerle üretim yapamayan, aynı zamanda çiftçi kaydı devam edenlerin de ikramiyeden yararlanamadığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu süreçte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Kışa girdiğimiz bu günlerde bu ikramiyeyle az da olsa nefes alacak emekli çiftçilerimiz bekledikleri uzun banka kuyruklarından geri döndü, umduğunu bulamadı. Bugünlerde ikramiyeden faydalanabilmek için ziraat odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerimizin sayısı artsa da burada esas alınan ekim ayı kayıtlarıdır. Yani 1 Ekim 2023'ten önce çiftçilerimiz kaydını sildirmiş olsaydı bu ikramiyeden faydalanabilecekti fakat şu an kaydını silerek üretimden vazgeçmek sorunu çözmüyor."

Çiftçilerin bu konuda beklediği müjdenin bir an önce verilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, konuyu takip ettiklerini ve ilgili yerlere girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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