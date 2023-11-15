Kar yağışı geliyor! Flaş 'İstanbul' detayı... Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarıları
Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Türkiye'de kar yağışı için beklentiler arttı. Meteoroloji güncel hava durumu verilerini açıklarken, uzmanlardan gelen kar açıklamaları hayli dikkat çekti.
15 Kasım Çarşamba günü hava nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu verilerini açıkladı. Bazı şehirlere Meteoroloji sağanak uyarısında bulunurken, uzmanlar ise peş peşe kar açıklamaları yaptı. Doğu Anadolu'ya kar geliyor. Bölgede perşembeden sonra kar yağışı ihtimali olduğu belirtildi. Aynı ihtimal Marmara için de söz konusu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 15 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatısında fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 km'ye yükselmesi beklenen bölgede akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli yağışın etkili olacağı kaydedildi.
Bugün hava nasıl olacak?
Ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Dikkatli olun uyarısı
Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.