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Otomobilin çarptığı kadın köpeğiyle birlikte yan yana hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın köpeğiyle birlikte yan yana hayatını kaybetti

Tekirdağ’da köpeğiyle birlikte karşıdan karşıya geçen kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası kadın köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

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Kaza, Ergene ilçesi Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu’dan Lüleburgaz istikametine seyreden İ.S. yönetimindeki 59 ZG 021 plakalı otomobil, köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan Gülşah Mete’ye (33) karşıya geçerken çarptı.

Kaza sonrası genç kadın, köpeğiyle birlikte metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Köpek de olay yerinde öldü.

Sürücü İ.S. ifadesi alınmak üzere Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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