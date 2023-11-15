Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 11'inin FETÖ, 1'inin PKK, 1'inin de DHKP-C üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.