Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı!

Adana'da tutuksuz yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giydikten sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski öğretmen tutuklandı.

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Güvenlik güçlerince Havsa ilçesinde Söğütlüdere köyünde yakalanan eski öğretmen E.O, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunması alınan E.O. daha önce aynı mahkemede yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "FETÖ üyeliği suçundan mahkemenizce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım. Yurt dışına iş bulmak amacıyla çıkmak istedim. Bu durum nedeniyle pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu halde adli kontrolünü ihlal eden E.O'nun, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kaldığı gerekçesiyle E.O'nun tutuklanmasına karar verdi.

Hükümlü sanığın dosyası Yargıtay'da

Adana'daki FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski öğretmen E.O, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2018'de adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti. Sanık 7 Aralık 2018'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ve istinaf onaması tamamlanan E.O'nun karara bağlanan dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince incelemesi sürüyor.