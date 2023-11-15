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Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 3 arttı!

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 3 arttı!

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 3 artışla 15 milyon 374 bin 379 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde ağustosa kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaatta yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

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