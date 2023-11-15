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Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli

Kanada Başbakanı Trudeau: Gazze'de bebeklerin öldürülmesine son verilmeli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'e itidal çağrısında bulunarak, Gazze'de kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trudeau, "İsrail hükümetini itidal göstermeye çağırıyorum. Dünya olanları televizyonda, sosyal medyada izliyor. Doktorların, aile üyelerinin, hayatta kalanların, ebeveynlerini kaybetmiş çocukların anlattıklarını dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya, kadınların, çocukların ve bebeklerin öldürülmesine tanık oluyor. Bunun durması gerekiyor" diye devam eden Trudeau, ayrıca bölgedeki tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Gazze Şeridi'ndeki 350 Kanada vatandaşı, oturma izni bulunanlar ve ailelerinin tahliye edildiğini de ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nde yakıtın tükenmesi nedeniyle 36 yeni doğan bebeğin hayatının tehlike altında olduğunu açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609'u çocuk olmak üzere 11 bin 360'a yükseldiği belirtilmişti.

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