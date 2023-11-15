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Antalya'da misafirliğe geldiği memleketinde arabası çalındı

Antalya'da misafirliğe geldiği memleketinde arabası çalındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Yunus Emre Karaburç isimli vatandaş, ailesiyle birlikte gezmeye geldiği memleketi Siverek’te arabasının çalınmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

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Olay, ilçenin Yenişehir Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya’nın Manavgat ilçesinden memleketi Siverek’e gezmeye gelen Yunus Emre Karaburç ve ailesi, geziden sonra akşam akrabalarına misafir oldu. Misafir oldukları evin önüne 07 LN 309 plakalı arabasını park etti. Sabah uyandığında arabasını park ettiği yerde olmadığını fark eden Karaburç, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde, talihsiz ailenin arabasının hırsızlar tarafından çalındığı tespit edildi.

Yıllardır dışarda çalıştığını ve ailesiyle birlikte memleketine geldiğini belirten Yunus Emre Karaburç, "Memleketimde böyle bir olayın başıma geleceğini yıllarca düşünseydim inanmazdım. Aileme, dostlarıma hep Siverek’i anlatırım ve gurur duyarım ama böyle bir olayın memleketimde başıma gelmesi beni son derece üzdü. Çok mağdur ve çok mahcup oldum. Arabamın çalınmasına mı üzüleyim, içinde ki ailemin eşyalarına mı üzüleyim bilemedim. Emniyet mensuplarımızdan ricamız, arabamızı bulmaları ve mağduriyetimizi gidermeleridir. Bu durum ile memleketimi terk etmek istemiyorum” dedi.

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