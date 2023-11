Geleceğin tiyatrocuları Aydın'da yetişiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde açılan tiyatro kursu, gençleri sanatla buluşturarak özgüvenlerini artırıyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kursta, geleceğin tiyatrocuları yetişiyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Aydın Gençlik Merkezi’nin tiyatro kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Aldıkları eğitimle gençlerin özgüvenleri artarken, geleceğin tiyatrocuları da bu kurslarda yetişiyor. Aydın Gençlik Merkezi, gençlerin sanat alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyan kurslarla birlikte gençler, hem kendilerini tanıyor hem de aldıkları eğitimle birlikte özgüvenlerini daha da pekiştiriyor. Kurslar, gençlerin sahne tecrübelerini artırmalarına, ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine ve takım çalışması becerilerini güçlendirmelerine de imkan sağlıyor.

Aydın Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tiyatro kursları, gençlerin sanata olan ilgisini canlı tutarken, aynı zamanda onları pozitif bir sosyal çevre içinde bir araya getiriyor. Gençler, sahne üzerindeki performanslarıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulurken, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünü deneyimleme şansı elde ediyorlar. Tiyatro kurslarına katılan gençler, aldıkları eğitimle birlikte sadece sahne sanatlarına değil, aynı zamanda yaşamlarına da değer katan deneyimlerle ayrılıyor. Aydın Gençlik Merkezi, gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyan tiyatro kursu, geleceğin tiyatrocularını şekillendiriyor.

“İşimi çok severek yapıyorum”

Tiyatronun hayatlarına kattığı olumluluğu gören gençlerin ilgilerinin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Fırat Yargı; “Tiyatro ile tanışmak benim için bir dönüm noktası oldu. Bana çok şeyler kattığını gördüğüm için ben de bu yolda ilerlemek istedim. Eğitmen olup insanların hayatına çok güzel şeyler katabileceğimi düşündüğüm için bu yolu seçtim. İşimi çok severek yapıyorum ve bu alanda kendimi daha da geliştirmeye devam ediyorum. Yazıyorum, eğitiyorum, yönetiyorum ve oynuyorum, kendimi geliştirebildiğim kadar geliştiriyorum. Kurslarımıza her dönem Eylül ayında başlıyoruz. İlk önce duyuruya çıkıyoruz ve oraya gelen katılımcılarla birlikte bir toplantı yaparak gün ve saat belirliyoruz, başlıyoruz. Önce tanışma ve kaynaşmanın ardından tiyatronun temellerini atıyoruz. İlerleyen süreçlerde tiyatroyu gerçekten seven ve devam eden öğrencilerle gerek benim yazdığım gerekse öncede yazılan skeç ve oyunlar oynuyoruz. Tiyatroyu sevip 2-3 yıldır devam eden öğrenciler olduğu gibi kendini deneyip devam edemeyen öğrenciler de oluyor. Deneyip, tiyatronun hayatlarına çok güzel şeyler kattığını gören öğrenciler gelmeye devam ediyor. Bu fırsatı bana sunup, eğitmen ve gençlerin yanında oldukları için Aydın Gençlik Merkezi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu bu tiyatro kursu sayesinde geleceğin tiyatrocuları da burada yetişiyor” dedi.