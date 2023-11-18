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Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı

Malatya’da 16 katlı ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı

Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı 16 katlı bina, 120 kilogram dinamit kullanılarak patlatma yöntemiyle yıkıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya’da yıkımlar tüm hızıyla sürerken, yüksek katlı binalar da patlayıcı yardımı ile yıkılıyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bulunan 16 katlı bir bina da depremde ağır hasar alması nedeniyle bugün dinamitle patlatıldı.

Alınan çevre güvenliğinin ardından binaya yerleştirilen bin 200 kapsülden oluşan 120 kilogram dinamit, geri sayım yapılarak patlatıldı. Patlatma ile birlikte saniyeler içerisinde bina yerle bir olurken ortaya devasa toz bulutu çıktı. Öte yandan, yüksek katlı binaların yer aldığı Bostanbaşı ve Yakınca mahallerinde yaklaşık 850 bina, konu yargıya taşındığı için patlayıcı ile yıkımı bekletiliyor. İtirazı bulunmayan binaların ise planlama çerçevesinde yıkımlarının süreceği belirtildi.

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