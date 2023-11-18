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Samsun'da 4 kişi kömür sobasından zehirlendi, 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Samsun'da 4 kişi kömür sobasından zehirlendi, 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Ş. ve torunları Taha Y.D., Buğlem N.D. ve Alya D.D., hastanelik oldu. Nurten Ş. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 3 çocuk ise hastanenin çocuk hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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