Kütahya’da hırsızlık zanlısı 2 çocuk yakalandı

Kütahya’ya bir iş yerinden musluk bataryası ve kalorifer petek muslukları çaldıkları iddiasıyla 2 çocuk gözaltına alındı.

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Fuatpaşa Mahallesi bulunan işyerinde hırsızlık amaçlı şahıslar olduğunu anonsu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bahse konu yerde E.Y.(16) ile C.E.(16) isimli Suça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ) oldukları, E.Y. isimli şahsın elinde siyah plastik sebze kasası içerisinde musluk bataryaları ve kalorifer petek muslukları bulunan malzemeler olduğu görüldü. Suça sürüklenen çocuklar yakalanarak gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, malzemeler ise müştekiye teslim edildi.