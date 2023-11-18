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Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden traktör şoförünün yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde Ergani Diyarbakır yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Ergani istikametine seyir halindeki N.İ.’nin kullandığı 33 AIJ 914 plakalı tır, aynı istikamette işe giden Ercan Cennet (45) yönetimindeki 76 AC 305 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerleri kırıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Traktör şoförü olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör şoförü Ercan Cennet’in (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tır şoförü Nizar İ., 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ercan Cennet’in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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