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Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor

Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri, umuda yolculukta Yunanistan unsurları adeta göz göre ölüme terk ediyor. Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruyor. Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘KB-111’ ve KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 72 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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