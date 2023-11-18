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Bilecik'te beklenen yağış öncesinde tüm mazgallar temizlendi

Bilecik'te beklenen yağış öncesinde tüm mazgallar temizlendi

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında fiziki çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar sebebiyle dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek taşkınlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

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