BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  DÜNYA

İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Filistin devlet televizyonu ve Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Balata Mülteci Kampı'ndaki Fetih Hareketi karargahına SİHA ile hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bombalanan binada alevler yükselirken, ciddi maddi hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu
Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verdi
BDDK, bir şirkete faaliyet izni verdi
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi!
Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi!
Yaş çaya yapılacak fark ödemesi belirlendi
Yaş çaya yapılacak fark ödemesi belirlendi
Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü
Kombiyi kapatan komşuya mahkeme yolu gözüktü
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!
Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt
Acun Ilıcalı'dan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt
Kadıköy'de kaza! Gerçek olay yerinde ortaya çıkınca gözaltına alındı: Kardeşim beni kandırdı
Kadıköy'de kaza! Gerçek olay yerinde ortaya çıkınca gözaltına alındı: Kardeşim beni kandırdı
Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Ara tatil hediyesi tiyatro etkinlikleri yoğun ilgi gördü
Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı!
Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı!
A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!
A Milli Futbol Takımı, 621. maçına çıkacak!