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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı!

Erzincan'da uyuşturucu kuryeleri ile uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 zanlı tutuklandı.

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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu ticareti" ile "uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yutma yöntemini kullanan 8 yabancı uyruklu zanlıyı 4 kilo 547 gram afyon sakızı ve 2 kilo 963 gram esrarla yakaladı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, İstanbul'da kuryeleri organize eden şüphelilere yönelik çalışmada E.H, G.M.S, H.Ç, Z.J, M.K. ve S.P'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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