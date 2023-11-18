BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  EKONOMİ

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi

 Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çok fena kar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar dışarıda planı olan iptal etsin
Foto Galeri Çok fena kar geliyor! Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarılar dışarıda planı olan iptal etsin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüksekova dağları beyaza büründü
Yüksekova dağları beyaza büründü
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kırmızı Bülten ile aranan kartel lideri yakalandı
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi
Abisini bıçakladı, "Kafam esti, canım istedi" dedi
Kırgızistan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali
Kırgızistan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!