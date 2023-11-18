BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  GÜNCEL

Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada otomobil paramparça olurken araç içerisindeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 N 2260 plakalı TOFAŞ marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olan otomobil içindeki 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölge tedbir amaçlı trafiğe kapanırken polislerin incelemelerinin ardından cenazeler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
'Uluslararası uyuşturucu Karteli' Üsküdar’da yakalandı Ali Yerlikaya paylaştı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!
Hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil petrol üretmek
Hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil petrol üretmek
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
İspanya'da emekli askerler manifesto yayımladı
İspanya'da emekli askerler manifesto yayımladı
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç eleştirisi
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç eleştirisi
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı