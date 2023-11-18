BIST 7.853
DOLAR 28,68
EURO 31,33
ALTIN 1.826,46
HABER /  DÜNYA

Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de şiddetli sokak çatışmaları! Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde son durumu açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Şifa Hastanesinde "serap" peşinde koştuğunu belirtti.

Abone ol

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram hesabından yayımlanan ses kaydında, sahadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail güçlerine karşı savunma operasyonlarına 42 gündür devam ettiğini hatırlattı.

Ebu Ubeyde, son 4 günde aralarında Merkava tankları, personel taşıyıcılar ve buldozerlerin yer aldığı 62 İsrail askeri aracının imha edildiğini, İsrail askerlerinin saklandığı binaların, bomba kullanılarak ve keskin nişancılar tarafından hedef alındığını, 3 gün önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda en az 9 İsrail askerinin öldürüldüğünü, önceki gün Beyt Hanun'da bir binanın imha edildiğini ve içindeki İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Kendilerini uzun ve sürekli bir müdafaaya hazırladıklarını dile getiren Ebu Ubeyde, İsrail güçlerinin Gazze'de geçireceği her anın onlar için kayıp anlamına geleceğini savundu.

İsrailli liderler, esirleri gözden çıkarmaya karar verdi

Tel Aviv yönetimine seslenen Ebu Ubeyde, öldürdükleri İsrailli asker sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları'nın, saldırıların başından bu yana, esir takası anlaşmasının yapılması çağrısını yinelediğini kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail'in, esirleri gözden çıkarma kararı aldığını aktardı.

Ebu Ubeyde, esirlerin hayatta kalması için mücadele ettiklerini, bunu bazen başardıklarını bazen de saldırılar nedeniyle başarısız olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Şifa Hastanesi'nde serap peşinde koşuyor

Ebu Ubeyde, direniş güçleri sahada savaşırken ve İsrail güçlerine kayıp verdirirken, İsrail ordusunun, kadın ve çocukları öldürdüğünü, "asılsız iddialarla" hastanelere saldırdığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Başbakan Netanyahu ile onun "korkak" askerlerinin, Şifa Hastanesi'nde (direniş güçlerini) aramasını "bir serabın peşinden gitmeye" benzeten ve "gülünç" olarak niteleyen Ebu Ubeyde, bu durumun, İsrail'in kibrini ve aynı zamanda acziyetini ortaya koyduğunu anlattı.

Ebu Ubeyde, "İsrail ordusunun tanklarla Şifa Hastanesi'ne girmesi, hem onun başarısızlığının hem de insan hakları savunucularının ayıbının en büyük delilidir." dedi.

İlgili Haberler
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi iddiasına gerekçe sunduğu deliller elinde patladı İsrail basını yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Kuşatılan Şifa Hastanesi'nde 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Savunma, enerji, sanayi, teknoloji ve tarım
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar iki ülke daha finalleri garantiledi
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!
Türk hekimleri Filistin için 3 dilde oluşturulan bildiriye imza attılar!
Hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil petrol üretmek
Hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil petrol üretmek
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
İspanya'da emekli askerler manifesto yayımladı
İspanya'da emekli askerler manifesto yayımladı
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç eleştirisi
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç eleştirisi
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Filistin paylaşımı
Julian Nagelsmann: Türkiye cesurca oynuyor
Julian Nagelsmann: Türkiye cesurca oynuyor
Galatasaray konuk ettiği Bursaspor'a kaybetti
Galatasaray konuk ettiği Bursaspor'a kaybetti