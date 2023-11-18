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İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusu Gazze'de yaşlıların tedavi gördüğü Vefa Hastanesi'ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.

Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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